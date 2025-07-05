Buca'da toplanmayan çöpler alev alev yandı

Buca'da toplanmayan çöpler alev alev yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Buca'da toplanmayan çöpler alev alev yandı
Haber Videosu

İzmir'in Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

TOPLANMAYAN ÇÖPLER TUTUŞTU

Seyhan Mahallesi'nde adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu. Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi. İlk müdahaleyi çevreden vatandaşların yaptığı yangına, bir süre sonra itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmeye başladı.

SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yanan atıklardan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü tamamen kapladı. Bu arada, demiryolu hattı bitişiğinde çıkan yangın sebebiyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Alanda park halinde bulunan bir otomobilin de yangından zarar gördüğü bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.