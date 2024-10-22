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Bu kadarı 'Pes artık' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı

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Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kadın, kocasının boynuna tasma takarak sokak sokak gezdirdi. Kadının, kocasını adeta bir hizmetçi gibi kullanarak bir de o anları cep telefonuyla kaydedip paylaştı.

Bir kadın, boynuna tasma takıp gezdirdiği erkeği hizmetçisi yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, kısa sürede viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kadının kocasına tasma bağlayarak sokak sokak gezdirdiği görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

Bu kadarı 'Pes artık' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı

Görüntülerde kocasının boynuna tasma bağlayarak sokak sokak gezdiren kadın o anları kayda alı. O anlar yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Türkiye'de yaşanan olayda kadının zincir tasmalı adama ayakkabısını giydirttiği, "gel hadi" diyerek kafasını sevdiği görüldü.

Bu kadarı 'Pes artık' dedirtti, tasma takıp emirler yağdırdı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

İnsan Hakları Türkiye 3-sayfa Toplum Yaşam

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Yorumlar (3)

Emin Tas:

Sonra kadınlar neden katlediliyor

7
3
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Sinan Bulduk:

Vefa , oğlum ne hallere düştün böyle :g

6
1
yanıtYanıtla
Mehmet Aksoy:

köpek o kocadan iyidir

2
0
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