Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı

Brezilyalı bir işadamı, 15 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan bir genci tehdit ettiği için tutuklandı.

Olay, Vianópolis kasabasındaki bir cep telefonu mağazasında gerçekleşti. Güvenlik kameraları, 39 yaşındaki adamın 16 yaşındaki gençle tartıştığını gösterdi. Adam, genci mağaza içinde kovaladı ve ona doğru bir vitrin itti.

Genç kaçmaya başlayınca, adam onu sokakta takip etti. Bir süre sonra silahını çıkarıp havaya ateş etti. Adam daha sonra kaçtı, ancak polislerin dur emrine uymadığı için 49 mil uzaktaki Anapólis'te yakalandı.

Polis, adamın üzerinde önce bir havalı tüfek buldu. Adam bunu olay sonrası aldığını söylese de, polis araçta kullandığı gerçek silahı da buldu.

Karakolda adam, kızının telefonundaki mesajları gördükten sonra sadece genci korkutmak istediğini söyledi. Polis, gencin vurulmadığını belirtti.

Bu olay, beş yıl önce yaşanan benzer bir olayı hatırlattı. O zaman 38 yaşındaki bir baba, 14 yaşındaki kızıyla çıkan 19 yaşındaki bir genci öldürmüştü. Adam, genci "erkekçe konuşmak" için evine çağırdığını, ancak gencin bıçakla saldırması üzerine onu vurduğunu iddia etmişti.

Bu olaylar, Brezilya'da bazı ebeveynlerin çocuklarının ilişkileri konusunda aşırı tepki verebildiğini gösteriyor.