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Brezilya Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Suçlaması

Brezilya Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Suçlaması
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Brezilya federal polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve 36 kişiyi 2022 seçimlerindeki yenilgisinin ardından darbe girişiminde bulunmakla suçladı. Suçlamalarla ilgili belgeler Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne sunulacak.

Brezilya federal polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve 36 kişiyi, 2022'deki başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Brezilya'da 2022'deki başkanlık seçimlerinin ardından çıkan olaylarla ilgili eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya suçlama yöneltildi. Brezilya federal polisi, Bolsonaro ve 36 kişiyi başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin ardından kendisini görevde tutmak için darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

Suçlamayla ilgili delilerin Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne teslim edileceği ve Başsavcı Paulo Gonet'e da gönderileceği ifade edilerek, Gonet'ın ya suçlamaları kabul edip Bolsonaro'yu yargılayacak ya da soruşturmayı iptal edecek.

Bu yılın başında pasaportuna el konulan Bolsonaro, 2022'de Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı seçimi kaybetmesinin ardından seçim sonuçlarını bozmaya yönelik bir kararname taslağı düzenlemek, askeri liderlere bir darbe girişimine katılmaları için baskı yapmak ve bir Yüksek Mahkeme yargıcını hapse atmayı planlamakla suçlanmıştı. Bolsonaro'nun destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra 8 Ocak 2023'te askeri darbe çağrısında bulunarak, Başkanlık Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'ye baskın düzenlemişti. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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