Haberler

Brezilya'da şiddetli fırtına 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasını devirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre'de etkili olan şiddetli rüzgarlar, 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine sebep oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde etkili olan fırtına, Guaiba bölgesindeki bir mağazanın otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine neden oldu.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde dün şiddetli rüzgarlar etkisini gösterdi. Rio Grande do Sul Eyaleti Sivil Savunması, rüzgarların hızının saatte 90 kilometreyi aşabileceği ihtimaline yönelik fırtına uyarısında bulundu. Yerel saat ile 15.20-16.20 aralarında geçerli olan uyarı boyunca rüzgarların hızı saatte 83.3 kilometreye ulaştı. Şehirdeki Guaiba bölgesinde ise olumsuz hava şartları Brezilya'nın Santa Catarina eyaleti merkezli "Havan" zincirine ait büyük bir mağazanın otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine neden oldu. Devasa heykelin düşüşü çevrede büyük panik anlarına neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak önlem aldı. Firma, olayın ardından ilerleyen saatlerde teknik ekiplerin katılımıyla bir inceleme başlatılacağını duyurdu.

Mağazanın otoparkındaki yapı, heykel kaidesi ve heykelin kendisi dahil olmak üzere toplam 35 metre yüksekliğinde iken, yıkılan kısmının 24 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor. - SANTA MARİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title