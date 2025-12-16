Brezilya'da şiddetli fırtına 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasını devirdi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde etkili olan fırtına, Guaiba bölgesindeki bir mağazanın otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine neden oldu.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde dün şiddetli rüzgarlar etkisini gösterdi. Rio Grande do Sul Eyaleti Sivil Savunması, rüzgarların hızının saatte 90 kilometreyi aşabileceği ihtimaline yönelik fırtına uyarısında bulundu. Yerel saat ile 15.20-16.20 aralarında geçerli olan uyarı boyunca rüzgarların hızı saatte 83.3 kilometreye ulaştı. Şehirdeki Guaiba bölgesinde ise olumsuz hava şartları Brezilya'nın Santa Catarina eyaleti merkezli "Havan" zincirine ait büyük bir mağazanın otoparkındaki 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikasının devrilmesine neden oldu. Devasa heykelin düşüşü çevrede büyük panik anlarına neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak önlem aldı. Firma, olayın ardından ilerleyen saatlerde teknik ekiplerin katılımıyla bir inceleme başlatılacağını duyurdu.

Mağazanın otoparkındaki yapı, heykel kaidesi ve heykelin kendisi dahil olmak üzere toplam 35 metre yüksekliğinde iken, yıkılan kısmının 24 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor. - SANTA MARİA