Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı!

Brezilya'da kan donduran bir olay gerçekleşti. Cinnet getiren bir kadın önce kayınvalidesini öldürüp yerde sürükledi. Ardından kendi çocuğunu 22. Kattan aşağı gözünü bile kırpmadan attı. Komşular çığlık atarak şok geçirirken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.