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Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı

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Brezilya'da yaşanan dehşet verici olayda, cinnet getiren bir kadın önce kayınvalidesini öldürdü ardından kendi çocuğunu camdan aşağı attı. Komşular, çığlık çığlığa bu şoke edici olaya tepki verirken kadın, serinkanlılığını korudu. Korkunç olay, cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Brezilya'da kan donduran bir olay gerçekleşti. Cinnet getiren bir kadın önce kayınvalidesini öldürüp yerde sürükledi. Ardından kendi çocuğunu 22. Kattan aşağı gözünü bile kırpmadan attı. Komşular çığlık atarak şok geçirirken o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı!

Cani kadın, kayınvalidesini öldürdü, bebeğini camdan attı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Brezilya 3-sayfa Hukuk Dünya Suç

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Yorumlar (1)

Mehmet hakan Çelik:

Tüm dünyada insanlık bitti diyebiliriz artık ahir zaman değil mahşer yerindeyiz

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