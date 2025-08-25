Böyle girdi, bir daha çıkamadı! Kan donduran anlar kamerada

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 33 yaşındaki Kutluay Gümüş'ün 19 Ağustos'ta çalıştığı fabrikada bir makineye sıkışarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 19 Ağustos'ta 75. Yıl Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'de metal ve plastik parça üretimi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Kutluay Gümüş (33) makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.

SIKIŞTIĞI MAKİNEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, makineye giren Gümüş'ün bir anda sıkıştığı, bir daha çıkamadığı görüldü. Yardıma koşan Gümüş'ün çalışma arkadaşının yaşadığı panik kameraya yansıdı.

