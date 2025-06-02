Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Bir tahıl ambarında yaşanan iş kazası, güvenlik kameralarına yansıyan dehşet görüntülerle gündeme oturdu. İşçiler, çalıştıkları sırada üzerlerine devrilen dev çuvalların altında kalarak feci şekilde can verdi.

ÇALIŞIRKEN ÜZERLERİNE ÇUVALLAR DEVRİLDİ

Olay, tahıl depolama ve işleme tesisinde meydana geldi. Görüntülere göre, işçiler herhangi bir tehlikeden habersiz şekilde çalışırken, üst üste istiflenmiş dev çuvallar bir anda dengelerini kaybederek işçilerin üzerine devrildi. Tonlarca ağırlıktaki çuvallar altında kalan bazı işçiler olay yerinde hayatını kaybetti, bazıları ise ağır yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Korkunç anlar, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çuvalların devrilme anı, işçilerin kaçmaya çalışması ve ardından yaşanan panik net şekilde görülüyor.