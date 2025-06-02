Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
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Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı
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Bir tahıl ambarında çalışan işçilerin üzerine dev çuvallar devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, birçok işçi çuvalların altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir tahıl ambarında yaşanan iş kazası, güvenlik kameralarına yansıyan dehşet görüntülerle gündeme oturdu. İşçiler, çalıştıkları sırada üzerlerine devrilen dev çuvalların altında kalarak feci şekilde can verdi.

ÇALIŞIRKEN ÜZERLERİNE ÇUVALLAR DEVRİLDİ

Olay, tahıl depolama ve işleme tesisinde meydana geldi. Görüntülere göre, işçiler herhangi bir tehlikeden habersiz şekilde çalışırken, üst üste istiflenmiş dev çuvallar bir anda dengelerini kaybederek işçilerin üzerine devrildi. Tonlarca ağırlıktaki çuvallar altında kalan bazı işçiler olay yerinde hayatını kaybetti, bazıları ise ağır yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Korkunç anlar, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çuvalların devrilme anı, işçilerin kaçmaya çalışması ve ardından yaşanan panik net şekilde görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Ön yargılı olmayın kaçtı diyerek bence birilerine haber vermek için gitti yoksa tek başına yapılacak iş değil zamanla yarışacaksın

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Haber Yorumlarımehmet istek:

haberler cok izmir çöpçüleri haberinin yorumu neden kapalı akp sendikacıların yaptığı pisliği neden söylemiyorsunuz 65 000 tl izmir gibi bir yerde idare eder zaten belediyelerin paralarını devlet kesti asgari üçrette hepsi kaçmıştı işçileri işten çıkarıp yenilerini almak daha hesaplı dışarda milyonlarca işçi va bir günde hepsi işe başlasr halk bu işçileri kovsun oradan dövebilirlede onlar kim gidin ozamna kpli belediyeye de görün kaç para verecek size dalkavuklar sendika sisle ounuyor a

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Böyle habercilik olmaz, sosyal medyadan görüntü alıp haber yapmak habercilik değil. Hangi Ülkede olmuş onu bile yazamıyorsunuz..

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Haber YorumlarıKablobükücü:

İnsan bir kaç çuval atıp arkadaşlarını kurtarmaya çalısır

Yorum Beğen19
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