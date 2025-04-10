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Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı! Boran Kuzum'un yerine gelen isim açıklandı

Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı! Boran Kuzum'un yerine gelen isim açıklandı
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Haberler
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CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT dizisindeki işine son verilen oyuncu Aybüke Pusat'a destek veren Boran Kuzum, Ayşe – Bir Ruh Macerası dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kuzum'un yerine 'Atıf Yılmaz' rolünü üstlenecek ismin Alper Saldıran olduğu duyuruldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısı yaptı. Çağrıya TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Pusat, tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı. TRT ise, Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı. Pusat'a destek veren arkadaşlarından Boran Kuzum da TRT tabii'de yayınlanacak "Ayşe – Bir Ruh Macerası" projesinden çıkarıldı. Yaşananların ardından Boran Kuzum'un yerine gelecek isim belli oldu.

YENİ İSİM BELLİ OLDU

Kuzum'un diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncu belli oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizide Atıf Yılmaz rolünü kimin üstleneceği merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu önemli rol Alper Saldıran'a teslim edildi. Saldıran, sete çıkarak çekimlere başladı.

Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı! Boran Kuzum'un yerine gelen isim açıklandı

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Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarımehmet istek:

boykotla rtam gaz devam ediyor trt başta olmak üzere yandaş tvler ve yandaş iş yerlerinden alış verişler yapılmıyor

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme159
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Haber YorumlarıYarasamemed:

Ulan şu boykotun birazını itrail yapsanız ne vardı yazık çok yazık

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Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarımehmet istek:

yandaşları toplayım trt işiniz bu halkı ayrımcılık yapmak

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme99
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Haber YorumlarıErol Birol :

Ben ve arkadaşlarım senelerdir atv ve trt kanallarına bakmıyoruz. Bu kadar yandaş medya dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani onlara göre sadece akp doğru yapıyor gerisi hep yanlış işler yapıyor.

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Yorum Beğenme72
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Kamal’n sanatçılarına iş vermeyin...Put fabrikasında çalışıp heykel yapsınlar..

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Haber YorumlarıJY:

EĞER DOĞRUYSA ALPER SALDIRAN'DA BOYKOT ETDİĞİMİZ OYUNCULAR LİSTESİNDE YERİNİ ALDI. TÜM YANDAŞ KANAL DİZİLERİNİ VE O DİZİLERDE OYNAYAN OYUNCULARI BOYKOT EDİYORUZ.

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

israili boykot edemeyenler

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Arkadaşlar boykotu felan boşverin. Bu sayede şunu öğrenmiş olduk. Tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda öğretmen odasından su sebilini bile kaldırttıran sistem ne hikmetse garibana işliyor. Halkın parası ile sadece hükümete yandaş olanların çalışabileceği TRT kanalı yan oyuncuya bile ayda iki milyon maaş veriyor. Bu da sadece 4 bölüm için yani. Kimin parası ile kimler nemalanıyor anlamış olduk. Diğer yandaşlar ne kadar götürüyor TRT'de kimbilir?

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

ABD ile o kadar sorunumuz oldu, Avrupalı ülkelerle o kadar pkk konusunda sorunumuz oldu, yunanistan la öyle Ermenistan la öyle sorunlarımız oldu. CHP hangisinde boykota çağırdı ? Bu vatanı mı düşünüyor sizce yoksa başka emeller peşinde mi?

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Haber YorumlarıKerbela:

adaletli olmak kişilik meselesi

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