Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı! Boran Kuzum'un yerine gelen isim açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısı yaptı. Çağrıya TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Pusat, tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı. TRT ise, Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı. Pusat'a destek veren arkadaşlarından Boran Kuzum da TRT tabii'de yayınlanacak "Ayşe – Bir Ruh Macerası" projesinden çıkarıldı. Yaşananların ardından Boran Kuzum'un yerine gelecek isim belli oldu.

YENİ İSİM BELLİ OLDU

Kuzum'un diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncu belli oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizide Atıf Yılmaz rolünü kimin üstleneceği merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu önemli rol Alper Saldıran'a teslim edildi. Saldıran, sete çıkarak çekimlere başladı.