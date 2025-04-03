Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan boykot soruşturmasında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan boykot soruşturmasında bu sabah; Bekir A. (26), Yeliz A.(24), Mehmet E.C.(50), Berna G.K.(50), Ömer Ç.(38), Şenay A.(43), Aslı Y.(37) , Ceren Ö.(25), Damla K.(41), Muhammet Enes Özel (34) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu

FENOMEN DOKTOR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 11 kişi arasında Instagram'da 180 bin takipçisi olan içerik üreticisi ve psikiyatrist Dr. Muhammet Enes Özel'in de bulunduğu öğrenildi. Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu. Başarır, müvvekkilinin hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi.

Avukat Buşarır şunları paylaştı: "Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti."

Muhammet Enes Özel

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİN"

İstanbul Tabip Odası da doktor Enez Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın."