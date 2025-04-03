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Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı 2 Nisan boykotu çağrısı soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi arasında içerik üreticisi ve psikiyatrist Dr. Muhammet Enes Özel'in de olduğu belirtildi. Özel'in dün gece evinden gözaltına alındığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan boykot soruşturmasında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan boykot soruşturmasında bu sabah; Bekir A. (26), Yeliz A.(24), Mehmet E.C.(50), Berna G.K.(50), Ömer Ç.(38), Şenay A.(43), Aslı Y.(37) , Ceren Ö.(25), Damla K.(41), Muhammet Enes Özel (34) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındıCem Yiğit Üzümoğlu

FENOMEN DOKTOR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 11 kişi arasında Instagram'da 180 bin takipçisi olan içerik üreticisi ve psikiyatrist Dr. Muhammet Enes Özel'in de bulunduğu öğrenildi. Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu. Başarır, müvvekkilinin hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi.

Avukat Buşarır şunları paylaştı: "Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti."

Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındıMuhammet Enes Özel

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİN"

İstanbul Tabip Odası da doktor Enez Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın."

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

o gün alışverişe çıkmayanları hep bulmalı

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıAlex:

Benim param olmadığı için alışveriş yapamadım. Bundan dolayı benide tutuklarlar mı. Kuzey Koreyi geçtik valla.

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Haber YorumlarıVEFA:

Boykot candır, gözaltı heyecandır. Vız gelir, tırıs gider. Korkmuyoruz, susmuyoruz! Boykota devam!!

Yorum Beğen74
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Doktor,normalde binlerce insandan zeki biri,o da tüm maddi delillere rağmen hırsızların hakkı için yola çıkmış.Hani ara sıra duyarız ya biri kendini peygamber ilan eder binlerce insanı inandırır,intihara bile yönlendirir,onun gibi bir olgu herhalde

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Düşene kadar devam, durmak yok, vatanını sevene düşmandan kurtarana yandaşlar boykot. Vazifeni yerine getir.

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Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıMGk:

TÜRK MARKALARINI BOYKOT EDEN HAİN OĞLU HAİNDİR

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıAlkurt:

Cumhurbaskanin etrafindakiler koltugunu kaybetmemek icin hem C.Baskanini kullaniyorlar Hemde CHP yi

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Bir gün devran değişirse kahve keyfisiyle izleyeceğm bunları

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Haber YorumlarıIsmail Ismail:

Dakika 1, gol 1 . Başladı hemen duygu sömürüsü. Hastaların sen olmazsan toplu intihar seansı düzenleyecekler, hemen yetiş.

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Haber YorumlarıYavuz:

hepsini ingiltere ye sürmek lazım.

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