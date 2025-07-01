Boşanma Sebebiyle Cinayet ve İntihar

Boşanma Sebebiyle Cinayet ve İntihar
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Adana'da bir kişi, boşanmasında sorumlu tuttuğu kadını silahla yaralayarak ardından intihar etti. Olayda, yaralanan kadının sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Adana'da bir kişi, eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını silahla yaraladı, ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Yılmaz (42), D.Y. ile bir süre önce boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Serdar Yılmaz, ayrılmalarında D.Y'in ilk eşinin annesi H.D. (61)'yi sorumlu tuttu.

Yılmaz, H.D.'nin evine giderek ayrılmalarını sorumlu tuttuğu için hesap sormak istedi. Çıkan tartışmada Yılmaz tabanca ile H.D'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yılmaz, teslim olmamak için tabanca ile başına ateş etti. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken, Serdar Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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