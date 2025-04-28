Boşanma Davası Kaosunda Annesi Vurulan Kadının Feryadı: 'Canımdan Endişe Ediyorum'

Annesi vurulan, abisi bıçaklanan kadının feryadı: "Canımdan endişe ediyorum"

AKSARAY - Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından abisi bıçaklanan ve annesi tabancayla vurulan genç kadın, "Artık sokağa çıkmaya korkuyorum, canımdan endişe ediyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Aksaray'da 6 yıl önce evlendiği M.Ö. ile evliliklerinin 4. yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma seviyesine gelen Hatice Öztürk (26), 2 çocuğuyla birlikte şiddet gördüğü gerekçesi ile mahkemeye boşanma davası açtı. 2 yıldır devam eden boşanma davası sürecinde boşanmak istemeyen M.Ö., Hatice Öztürk ve ailesini küfür ve tehditlerle bezdirdi. Sürekli olarak şikayetçi olan aile bir çıkış yolu bulamazken, M.Ö. 2023 yılında tehdit ve küfürlerle yetinmeyip boşanma aşamasındaki eşinin abisi Alparslan Erbeden'i bıçaklayarak yaraladı. O tarihte hastaneye kaldırılan Alparslan Erbeden 1 aylık tedavisinin ardından taburcu edilirken M.Ö. tehdit ve küfürlerine devam etti. Hatice Öztürk her seferinde şikayetçi olduğu boşanma aşamasındaki eşine yönelik uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma kararına da uymayan M.Ö. ailenin adeta korkulu rüyası haline geldi. Bıçaklama olayının ardından 2 sene sonra dün meydana gelen olayda M.Ö. bu kez kayınvalidesini hedef aldı. Kızı Hatice Öztürk ve torunlarıyla birlikte pazardan Fatih Mahallesi Hasan Dağı Sitesindeki evine dönen Zübeyde Demiraslan (52), M.Ö.'nün saldırısına uğradı. Demiraslan, sağ ve sol bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ise babasıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Demiraslan, 2,5 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatırken, bu kez kızı ile birlikte yaşama endişesine kapıldı.

"Sizi öldüreceğim demişti"

Yaşadığı olayı anlatan Zübeyde Demiraslan, "Torunum ve kızımla birlikte pazardan geliyordum. Uzaktan tabancasını çıkarmış küfrederek geldi ve beni arkamdan itti ve düşürdü. 3 el ateş etti ve sonrasını hatırlamıyorum. Babası da eli cebinde duruyordu. Kızım boşanma aşamasında. Tehdit, hakaret ediyordu ve biz de polise söylüyorduk. Arabayla geçerken 'Sizi öldüreceğim' diyordu. Daha önce de oğlumu bıçakladı. Sürekli sıkıntı yapıyor. Çocuklarına da bakmıyor" dedi. Hastanede tedavisi devam eden kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"Sokağa çıkmaya korkuyorum, canımdan endişe ediyorum"

Boşanma aşamasında olduğu eski kocasından bir türlü kurtulamadığını belirterek gözyaşı döken Hatice Öztürk, canından endişe duyduğunu ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Sürekli olarak tehdit ve hakaretlere maruz kaldıklarını anlatan Hatice Öztürk, "2 senedir boşanma aşamasındayım. Boşanma aşamasında olduğum eski eşim M.Ö. beni sürekli fiziksel, psikolojik, tehdit ve tahrik ediyor. Annem ve çocuğumla birlikte pazardan gelirken M.Ö. babasıyla birlikte plan yapmış ve karşı taraftan bir anda üzerimize doğru saldırdı. Ne olduğunu anlayamadık. Anneme 3 el ateş etti. 'Sizi öldüreceğim, sizi yaşatmayacağım' şeklinde bizi tehdit edip küfürler etti. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. 3 el ateş etti ve 2'si annemin vücuduna isabet etti. Şu an annemle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeyiz. Annem 2,5 saatlik bir ameliyattan çıktı. Annemin şu an durumunun ne olacağı belli değil. Annem temizliğe gidiyordu, temizlik yapıp M.Ö.'nün çocuklarına süt getiriyordu. M.Ö.'den şikayetçiyim. Devletten yardım istiyorum. Bu şahıs daha önce de abimi bıçakladı ve serbest kaldı. Ben devletten yardım istiyorum. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Lütfen bana yardım edin. Canımdan endişe ediyorum. Sokağa çıkınca 'Acaba başıma ne gelecek' diye düşünüyorum. Dört duvarın arasında çocuklarımla beraber kalmaktan yoruldum. Kardeşime mi, abime mi, anneme mi bir zarar gelecek diye düşünmekten yoruldum. 'Ben öldükten sonra çocuklarıma kim bakacak' diye düşünmekten yoruldum. Ben devletten yardım istiyorum, lütfen bana yardım edin. 2 senedir bize zulüm ediyorlar. Bize yapmadıkları kalmadı, sürekli tehdit, sürekli hakaret. Gidip şikayetçi oluyorum. Uzaklaştırma kararı veriliyor. Uzaklaştırma kararını ihlal ediyor. Bunun sonucunda da bir ceza almıyor, bunu yapmaya devam ediyor. Daha önceden de yaptığı bir sürü suç var ve ben korkuyorum. Öncesinden taciz dosyaları var. Kişiyi hürriyetinden alıkoyma dosyası var. Bunlardan da ceza aldı, abimi de bıçakladı. Daha bize ne olması bekleniyor. Devletten yardım istiyorum, devlet bana, anneme, bize yardım etsin. 2 senedir bu M.Ö. ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.