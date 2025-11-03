Sokak ortasında dehşet! Rus çiftin tartışması kanlı bitti

Haberler

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasında olan Rus uyruklu bir çift arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

  • Rusya uyruklu M.G., boşanma aşamasında olduğu eşi A.G.'yi Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçakla yaraladı.
  • Yaralı A.G. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
  • M.G. suç aleti ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu M.G. isimli kadın ile boşanma aşamasında olduğu kocası A.G. arasında Mahmutlar Mahallesi'nde oturdukları site önünde tartışma çıktı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, M.G.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bizdeki deliler yetmedi, simdide Rus delileri Ile ugras

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Ruslari da kendimize benzettik evelallah!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Omar:

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kadinin rusca konusani da ayni, baska dil konusani da ayni... Hepsi erkegi bitirmek icin kodlanmis...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
