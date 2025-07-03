Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanıklara Ağırlaştırılmış Müebbet

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan (30) ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (20) için Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Mahkeme heyeti tarafından her iki sanığa hiç bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada ikili tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu.

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşması ise bugün Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (30) ile kardeşi Yağız Yıldızhan (20) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları dinlenildi. Ardından savunma yapan tutuklu sanık Yağız Yıldızhan, "Yengem araç içerisinde ağabeyimin erkekliğiyle alay etti. Her şey bir anda gelişti. Hayatta 10 saniye sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Böyle bir olay olacağını bilseydim arka koltuğa geçmezdim. Böyle bir olay olmasaydı, 1 ay sonra vatani görevim için askere gidecektim. Olaydan sonra ne kaçtım ne saklandım. Olayla hiçbir ilgim alakam yoktur" dedi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade eden tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ise, "Ben uzun zamandır ondan boşanmak istiyordum. Biz zaten kardeşimle Çanakkale'ye gittik. Maktulün ısrarı üzerine Lapseki'ye gittik. Bir anda her şey gelişti. Başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğine dair konuşarak bana ağır ithamlarda bulundu. Kaçmadım saklanmadım. Keşke olmasaydı. Çok üzgünüm, pişmanım" diye konuştu.

Sanık Avukatlarının dinlenilmesinin ardından Mahkeme heyeti, Fırat Yıldızhan (33) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'a hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Duruşma sonunda açıklama yapan maktul yakınlarının Avukatı Ahmet Erzi, "18 Şubat 2024 tarihinde Saliha Gizem Şahin boşanmak üzere olduğu eşi ve eşinin kardeşi tarafından Çanakkale'nin Biga ilçesinde boğazına balya ipi dolanarak öldürülmüş, öldürüldükten sonra da cansız bedeni molozların arasına atılarak olay yerinden her 2 sanık kaçmıştı. 1,5 yıl süren hukuk mücadelemiz bugün son celsesinde karar buldu. Bir önceki celse savcılık makamı her 2 sanık içinde ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Bugün verilen kararda da her 2 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. ve Herhangi bir indirim uygulanmadı. 'Kravat indirimi' diye tabir edilen indirim de uygulanmadı. İndirimsiz bir şekilde her 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Giden can geri gelmiyor ama verilen kararla beraber en azından kederli ailenin yarasına da bir nebze olsun ilaç olduğunu düşünüyoruz. Buradan Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti'ne teşekkür ediyoruz. Son derece adil bir yargılama yaptılar. 3 celse boyunca sanık Fırat Yıldızhan'ın adli melekeleri yerinde olmadığını belirttiği ve buna ilişkin raporu 3 celse boyunca biz bekledik. Gayet adil bir yargılama oldu" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE