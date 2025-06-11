Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Şahısın Davasında Karar Çıkmadı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Şahısın Davasında Karar Çıkmadı
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Samsun 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan Birol Ordulu'nun yargılanma süreci devam ediyor. Duruşma, 16 Haziran'a ertelendi. Mağdur kadın, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Samsun 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan şahsın yargılandığı davada 3. celsede de karar çıkmadı. Duruşma 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), eşinin evde olmadığı sırada oğlundan aldığı anahtarla eve girdi. Kapının arkasına saklanan saldırgan, eşi Muradiye Ordulu (38) eve döndüğünde silahını başına dayayarak tehdit etti ve çıkan tartışmanın ardından kadını 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Muradiye Ordulu, uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Birol Ordulu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birol Ordulu'nun, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi. Bafra Adliyesi'nde görülen 3. celsede karar çıkmazken, 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Mağdur kadının avukatı Rabiya Türkmen, "Müvekkilim yıllar boyunca hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldı. 2 Ocak'ta yaşanan olay, sıradan bir şiddet olayı değil; tasarlanarak işlenmiş bir öldürme girişimidir. Sanık, hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal etmiş, müvekkilimin yaşadığı eve izinsiz girmiş, onu silahla tehdit ettikten sonra beş yerinden bıçaklamıştır. Bu dosyada bir kadın cinayetinin eşiğinden dönülmüştür. Adaletin, en üst sınırdan işlemesi artık bir zorunluluktur" dedi.

"Hala can güvenliğim yok"

Saldırıdan şans eseri kurtulan Muradiye Ordulu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Eğer yakın zamanda cezaevinden çıkarsa, yarım bıraktığı işi tamamlar diye korkuyorum. Cezaevinden bile mektuplarla tehdit ediyor. Korkuyorum, çünkü hala can güvenliğim yok. Adaletin yerini bulmasını bekliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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