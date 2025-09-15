Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini ayağından vurup kaçtı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfek ile ayağından vurup kaçtı. Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilirken, silah, çöp konteynerinin içinde bulundu.

Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi'nde, Yalçın K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine geldi. Aralarına bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Lobiden ayrılan adam daha sonra elinde pompalı tüfekle kadını ayağından vurup kaçtı.

EŞİNİ VURUP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi için hastaneye kaldırdı. Şüpheli hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

POMPALI TÜFEK ÇÖPÜN YANINDA BULUNDU

Şüphelinin kaçış güzergahını takip eden polis ekipleri, Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi'nde bulunan çöp konteynerinin içinde olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Gözaltına alinan şüphelinin eşinin çalıştığı yere elinde siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
