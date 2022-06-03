Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüste kaldı, şüpheli kadın gözyaşlarını tutamadı - Haberler

Antalya'da boşaltılan bir bankanın kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştıkları ileri sürülen biri kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kelepçelenip gözaltına alınan şüphelilerden genç kadının uzun süre ağladığı gözlenirken, çevredekiler olan biteni film izler gibi izledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Polis ekiplerinin şüphelenip takibe aldıkları biri kadın 3 kişi, boşaltılmış 3 katlı faal olmayan bir bankanın kapısındaki kilidi kırarak içeri girmek istedi. Tam bu sırada ekipler, şüphelileri yakaladı. Üzerlerinden hırsızlıkta kullanılan bazı aletler çıkan şüpheliler, kelepçelenip gözaltına alındı. Etrafta inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilere ait bir bisikleti de muhafaza altına aldı.

Çevredekiler film izler gibi izledi

İsmi öğrenilemeyen şüphelilerden genç bir kadın ise, polisin sözlü sorgusu sırasında uzun süre gözyaşı döktü. Gazetecilerin kendisini görüntülemesine 'hepinizden davacı olacağım' diyerek tepki gösteren kadın, ardından diğer şüphelilerle birlikte ekip otosuna bindirildi. Hırsızlık yapmadıklarını savunan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bir süre sonra bankanın yetkilisi de olay yerine geldi. Yetkili boşaltılmış binaya girip içeriden bir şeyler alınıp alınmadığını kontrol etti.

Tüm olup bitenleri ise çevredeki vatandaşlar caddeden, evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden film izler gibi izledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa