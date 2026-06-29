Binlerce hap ve uyuşturucuyla yakalanan sanık: "Borcumu ödeyebilmek için giriştiğim bu işi elime yüzüme bulaştırdım"

Kastamonu'da 69 bin 407 adet sentetik ecza, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ile yakalanan sanık, "Borcumu ödeyebilmek için giriştiğim bu işi elime yüzüme bulaştırdım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 2025 yılının mayıs ayında, Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkiinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri F.D. idaresindeki aracı durdurdu. Şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.D. tutuklandı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıklan F.D. hakim karşısına çıktı. Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık F.D., "Ben, savcılığa dilekçe verdim. Dilekçemde Ö.T. ile birlikte 7-8 kişinin daha ismini verdim, Kuzeykent Mahallesi'nde uyuşturucu depoladıklarını söylemiştim. Benim kızım 50 yaşında, annem 86 yaşında yerinden kalkamıyor. Ben getirip götürüyordum. Denetimdeyken birkaç kez imzayı kaçırdığım için açık cezaevine alındım. Bu süreçte Ö.T. kızımı ehliyet kursuna götürüyordu, bana da 10 bin TL para verdi, iki tanede eşofman alıp göndermiş. Annem yaşlı olduğu için ekmek, tüp gibi ihtiyaçlarına ben cezaevinde olduğum sürede yardımcı oldular. Ben hayvan sattım, traktörümü satıp araç aldım. Ö.T., benim aracımı kullanıyordu. Ö.T.'nin kendi aracı yoktu. Cezaevindeyken benim aracımı başka bir araç ile takas etmiş. Ö.T., beni de kendisine 335 bin TL borçlandırdı. Ben de adıma kayıtlı aracın kaydını verip yeni araç aldım. Ö.T.'ye borcum olduğu için de bu yüzden talebi üzerine hap getirmek istedim. Onda da yakalandım. Borcumu ödeyebilmek için giriştiğim bu işi elime yüzüme bulaştırdım. Ben, aracımda yakalanan 400 kutu hapı satacaktım. Bundan Ö.T.'nin bilgisi yoktu. Evdeki haplar ise Ö.T.'ye aitti. Ben hapları satıp borcumu ödeyecektim. Metamfetamin ve diğer uyuşturucular Ö.T.'ye aittir. Ö.T. hap satıyordu ama ilk defa metamfetamin işine girmiş. Ben ikametimde yakalanan uyuşturucudan sonra Ö.T. tekrar İstanbul'a gidip tekrar uyuşturucu almış. Yakalanmışlar ve şu anda da yargılanıyorlar" dedi.

"Uyuşturucu alabilmem için para lazımdı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen C.Z. ise, "Sanık F.D.'yi tanıyorum. Sanığın yakalattığı uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili benim bir bilgim yoktur. Duruşma ismi geçen Ö.T.'yi ismen duydum, tanımam. Araç satın aldıkları için tanıyorum. B.Ş.'yi tanıyorum. Ailece görüştüğüm kişidir. Geçen yıl mayıs ayında iki aracım vardı. Ben bunları kullanıyordum. F.D. kaza yapmıştı. Mayıs ayı öncesinde de sonrasında da birçok kez köyüme gittim. Kaza yaptığı için köyüne ben bıraktım. Jandarma operasyonunda o gün köye gitmedim. Köyde bulunmadım. Benim F.D.'ye borcum bulunuyordu. 2-3 yıl öne römork satın aldım. O parayı da kendisine veremedim. Uyuşturucu alabilmem için para lazımdı. Ama icra takibindeyim, banka hesaplarım blokelidir. Borcumdan dolayı yeni tarla sattım. Sicilime bakıldığında icra takipleri görülebilir. 2,5 ay önce evime operasyon yapıldı. Jandarma arama yaptı, narkotik köpekleri de vardı. Evim arandı ama hiçbir uyuşturucu madde bulunamadı" diye konuştu.

"F.D.'nin yakalattığı haplarla ya da diğer kimyasal uyuşturucularla bir alakamız yoktur"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.K. de, "Sanıkta ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcılarla ilgili bir bilgim yoktur. Ö.T.'nin operasyon günü F.D.'nin evine gittiğini biliyorum ama ne için gittiğini bilmiyorum. Ben, tutuklu olduğum dosyada samimi olarak itirafta bulundum. Bazı isimleri burada paylaştım. Torbacı olduğumu kabul ettim. Malzemelerin nereden gelip ne şekilde geldiğini ve dağıtıldığını söyledim. Ö.T., bana telefon açar, 'git 30 kutu hapı al, şuradan şuraya ver' derdi. Ben de bırakırdım. Ben zaten bu suçu kabul ettim. Fakat ben kesinlikle kimyasal uyuşturucu vermedim, metamfetamin hiç satmadım. Ben sadece hap ile esrar maddelerini sattım. Ö.T. bana temin ederdi, ben de yardım ederdim. Ö.T. de bu suçun kabulünü diğer yargılandığı dosyada kabul etti. Ö.T.'nin de benim de F.D.'nin yakalattığı haplarla ya da diğer kimyasal uyuşturucularla bir alakamız yoktur" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ilk duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın kişisel kullanımın çok üzerinde çeşitli madde yakalanmasından ötürü 'uyuşturucu ticareti' suçunun oluştuğunu belirterek 15 ila 25 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı