Bolu Yangınında Vefat Edenlere Saygısızlık Yapan Site Yöneticisi Gözaltında

Bolu Kartalkaya'da vefat eden vatandaşların aziz hatıralarına, sosyal medya üzerinden saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden site yöneticisi Filiz A. Nevşehir Emniyetindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kartalkaya'daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak, acı durumlarını istismar ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda Kurdukları sosyal medya platformu üzerinden Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler hakkında ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişiden birisi olan site yöneticisi Filiz A. hafta sonu Nevşehir'de ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Filiz A. emniyetteki ifadesinin ardından bugün sabah saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nevşehir Adliyesine getirildi. - NEVŞEHİR