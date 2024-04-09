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Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kamyon ve tırların geçişini yasakladı

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Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığı açıklandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, kara yolu üzerindeki yoğunluğu azaldı. Bayram tatilinin başladığı ilk 2 gün oluşan yoğunluk nedeniyle Bolu Valiliği dönüş yolcuğuna yönelik önlemler aldı. Bolu Valiliği'nden, Ramazan Bayramı tatili dolayısı ile kamyon tır ve tankerlerin İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve D-750 kara yolunun Bolu kesimini kullanmasının 24 saat yasaklandığı bildirildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim dönemi ara tatili süresince vatandaşlarımızın 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alınarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00 ten itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar: D-100 Karayolunun Karabük-Bolu il sınırından Bolu-Düzce il sınırına kadar, 0.4 Anadolu Otoyolunun Ankara-Bolu il sınırından Bolu-Düzce il sınırına kadar, D.750-4 Karayolunun Ankara-Bolu il sınırından Gerede ilçesine kadar, olan kısımlardan İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca Valiliğimizce karar verilmiştir" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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