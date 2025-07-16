Bolu'daki Yangın Faciasında Yaşananlar Dava Sürecinde Gündeme Geldi

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın faciasında kızını, damadını ve 4 torununu kaybeden Habibe-Mehmet Güner çifti, duruşmada gözyaşlarıyla konuştu. Yangında ölen Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu minik Sümeyye'nin Uygur Türkü babası İbrahim Güner ise, "Bilal abim bize ailesini açtı, kızımı öz evladından ayırmadı" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 9'uncu günü müşteki ve tanık beyanlarıyla devam ediyor. Mehmet ve Habibe Güner çiftinin kızı Zehra Sena Güner Gültekin, damadı Bilal Gültekin ve torunları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ile koruyucu torunları Sümeyye de yangında yaşamını yitirenler arasındaydı. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenilmişti.

"Eşim, 03.40'a kadar telefonla kızımla konuştu"

Yangın faciasında 4 torununu, kızını ve damadını kaybeden Mehmet Güner, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Buradaki yönetim personelinin ahmaklığından bu kadar can gitti. Bizim evlatlarımız en üst kattaydı ama buradakiler koşarak çıktı. Yükümüz çok ağır, içimiz yanıyor. Yangın saat 02.30'ta yangın çıkıyor. Saat 03.00'da haber verseydiniz kimseye bir şey olmazdı. Prestij kaybı olmasın diye kendi aralarında söndürmeye çalışmışlar. Eşim, yangın anında 03.40'a kadar telefonla kızımla konuştu" dedi.

"Bu nasıl bir aymazlık"

Mehmet Güner, "Enes Gültekin, eşimi arayarak, 'Habibe teyze kapıları açamıyoruz' dedi. Kapıları açamadılar. Kapılar nasıl açılmaz, bu nasıl bir aymazlık? Sorumsuz yönetim 78 cana mal oldu. Bu evlatlarımızı geri getirmenin imkanı yok ama sebep olanlar da mutlaka cezalandırılmalı. Biz adalete inanıyoruz. En ağır şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır" dedi.

"O video beni daha da yaraladı"

Habibe Güner ise, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başka çocuğum yoktu, ona çok zor sahip olmuştuk" dedi.

Emir Aras'ın yangın sırasında odasından eşi ve çocuğuyla birlikte çıkarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüsünün kendisini daha da yaraladığını söyleyen Güner, "Bizim çocuklarımızın kapısının önünden geçmişler, kapıya vursalardı, bağırsalardı herkes uyanırdı. Sorumluların en üst düzeyden cezalandırılmasını istiyorum. Ahirette de Rabbime havale ediyorum. Kısas ahirete kalmaz" ifadelerini kullandı.

"Bilal abim bize ailesini açtı"

Bilal Gültekin'in himayesi altına aldığı Sümeyye'nin biyolojik babası İbrahim Güner, "Sümeyye Güner'in babasıyım. Biz 9 sene önce Doğu Türkistan'dan geldik. Orada kızımla tek başımıza yaşıyorduk. Burada sağ olsun Bilal abim bize ailesini açtı. Bizi bir aile ferdi olarak gördü. Bugüne kadar benim kızımı da kendi çocuğundan ayırt etmedi. Kızım tatile gittiğinde ben yurt dışındaydım. O sabah 07.00 sıralarında öğrendim. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Doğu Türkistan'dan 9 yıl önce Türkiye'ye gelen İbrahim Güner'e de acılı dede Mehmet Güner ve anneanne Habibe Güner'in kol kanat gererek kendi soyadlarını verdiği öğrenildi. - BOLU