Bolu'daki Yangın Faciasında 78 Kişinin Ölümüyle İlgili İddianame Hazırlandı

Bolu'daki Yangın Faciasında 78 Kişinin Ölümüyle İlgili İddianame Hazırlandı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iddianamede 81 ceset torbası kullanıldığı ve davada toplamda 1998 yıl hapis istemiyle 13 kişi hakkında dava açıldığı belirtildi.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, olay yerinde kurulan sahra çadırında yapılan incelemelerde toplam 81 ceset torbası kullanıldığı belirtildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yeni detaylar ortaya çıktı.

81 ceset torbası kullanıldı

Faciada hayatını kaybeden şahısların olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği ve bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu ifade edildi. İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçalarının incelemeye alındığı, ertesi gün yapılan aramalarda bulunan 2 ayrı ceset parçası ile bu sayının 81'e ulaştığı aktarıldı. İddianamede, bazı cesetlerin DNA yöntemiyle kimliklendirilebildiği, olayın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin analiz edildiği bilgisine de yer verildi.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtilmişti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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