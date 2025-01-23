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Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 12. kattan atlayarak kurtulmaya çalışan Şevval Şahin'den acı haber geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şahin gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12'nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

ATLAMA KARARINI BABASIYLA KONUŞARAK ALDI

Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin'in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGürdal null:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Rabbim sabırlar versin

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Anlaşılan otelde yangın merdiveni var ama kullanılmıyor. Personel yerini bile bilmiyor. Tahtadan yapılan bir otel. Allah rahmet eylesin hepsine.

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Haber YorumlarıUğur Seçkin:

ALLAH Rahmet Eylesin RABBİM AİLESİNE SABIR VERSİN

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Haber YorumlarıEko cCc:

Allah rahmet eylesin! Bu canlara kıyanların da Allah belasını versin. İnşallah onların başına da aynısı gelir.

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

baba için tutuklama kararı çıkarılmalı.. neden atmasına izin veriyorsun..atilir mi ya bu resmen intihar.. allah rahmet eylesin kızımıza..

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