78 kişinin öldüğü otel yangınının ön inceleme raporu tamamladı! İşte suçlanan iki isim

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınırken, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, otelin sahibi Halit Ergül, otel yöneticileri ve otel çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri de ön inceleme raporunu tamamladı.

İHMAL GEREKÇESİYLE İNCELEME YAPILDI

Müfettişler, İl Özel İdaresi tarafından denetimlerde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, Ruhsat ve Denetim müdürlüğü şefi Ahmet Karaaslan, Ruhsat ve Denetim müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Muhammed Yılmaz, Ruhsat ve Denetim müdürlüğünde görevli çevre sağlık teknisyeni Cemal Yılmaz ile Ruhsat ve Denetim müdürlüğü eski memuru Davut Akgül hakkında ön inceleme yaptı.

OTEL, İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ TARAFINDAN 5 KEZ DENETLENMİŞ

Müfettişlerin incelemelerinin ardından hazırlanan ön inceleme raporunda otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 26 Kasım 2007, 3 Mart 2008 ve son olarak 29 Aralık 2015 tarihinde olmak üzere 3 ayrı iş yeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlendiği ifade edildi. Raporda ayrıca otelin 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 olmak üzere 5 kez denetlendiği belirtilerek, "Bu denetimlerde mutfak bölümleri, gıda hazırlama bölümleri, gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin etme şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni gibi hijyen ve gıda güvenliğini ilgilendiren alanlar denetlenmeye çalışılmıştır. Denetim yapan personelin çevre sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanları ile ilgili denetim gerçekleştirmişlerdir. İl Özel İdaresi denetim içeriğinin yangın güvenlik önlemleri gibi doğrudan denetleme yetkisi ve uzmanlık gerektiren konularda ise ruhsat sahibinden daha önce de istendiği gibi yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için yeni bir belge isteyebileceği gibi resen harekete geçerek bu belgeyi düzenleme yetkisi olan kurum ile yazışma yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır" denildi.

TUTUKLANAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Raporda ayrıca denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadıkları ve asgari özeni göstermedikleri gerekçesiyle Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın hukuki sorumlulukları olduğu ifade edildi. Raporda İl Özel İdaresi, Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin de ifadesine yer verildi.

Tutuklanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, yangın güvenliği konusunda denetim yapılmadığını belirterek ifadesinde, şunları söyledi:

"İnceleme konusu olan Grand Kartal Otel özelinde de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren birim müdürlüğümüz il genelinde uzmanlık alanlarına göre denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimleri iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapmaktadır. Bu denetimde de yangın güvenliğine yönelik denetim yapması bulunmamakla birlikte bir kuruluşu ve istese bile itfaiye teşkilatı kuracağı norm kadrosu bulunmamakta olup, diğer İl Özel İdarelerinde de zaten itfaiye teşkilatı bulunmamasından bu durum anlaşılmaktadır. Kartalkaya bölgesi turizm gelişim alanıdır. Zaten Grand Kartal Otel'de binada Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetlendiğine ilişkin tabela da bulunmaktadır. İl Özel İdaremiz tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş olduğumuz iş yerlerine ruhsat müdürlüğü tarafından denetimlerin yapıldığını biliyorum. Ancak içeriğinden haberdar olmam mümkün değildir. Daha ziyade şikayet üzerine şikayet konuları üzerinden denetimler yapıldığını biliyorum. Denetimler için taşıt görev emri ve görevlendirme olurları yetki verdiğim genel sekreter yardımcıları ve ilgili birim müdürleri tarafından imzalanmaktadır. Sadece il dışı görev olurlarını imzalamaktayım. Mevzuatta İl Özel İdaresi'nin Turizm İşletme Belgesi'ne sahip işletmeleri denetleyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından çeşitli yıllarda yapılan denetimler personelin kendilerince oluşturulmuş formlar üzerinden birimdeki personelin uzmanlıkları doğrultusunda daha çok sağlık, hijyen ve gıda güvenliği konularında yapılmıştır. İmar ve yangın güvenliği konularında bir denetim yapılmamakta olup, idaremize bu hususlarda verilmiş bir görev de bulunmamaktadır."