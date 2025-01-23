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Bolu'daki faciada çaresizliğin görüntüsü: 12'nci kattan atlamak zorunda kaldı

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Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yangının ilk anlarında çaresiz kalan bir kişinin kucağındaki bebeğini atmaya çalıştığı, bir başka kişinin ise kurtulmak için 12'nci kattan atladığı anlar görüntülerde yer aldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürek yakan detaylar ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÇARESİZLİK VE KURTULUŞ MÜCADELESİ

Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü facianın yaşandığı anda otelde mahsur kalanların çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, çaresiz kalan bir kişinin dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların "Çocuğunu atacak" ifadelerini kullandığı ve atmaması için bağırdığı duyulurken, kan donduran görüntünün devamında ise çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı anlar yer alıyor.

EN ÜST KATTAN ATLADI

Otel çalışanı Mehmet Can Gezici, yangına uykuda yakalandıklarını ifade ederek, "Yangın çıktığında uyuyorduk. Saat 03.00 civarında uyandık. Dışarı çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi bir görüntü vardı. Otel ortadan yanmaya başlamıştı, alevler yukarıya doğru ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık. Yastıklarımızı, yorganlarımızı camdan atlayanlar için götürdük. En üst kattan bayan bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldık. Kendisi hayatını kaybetti. Çok kötü bir zamandı. İnsanlar çocuklarını atmak zorunda kaldı, belki hayatta kalabilsin diye. Kurtulan pek olmadı. Çok sıkıntılıydı. Otele bakınca o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlayamadık. Şu anda düşüncelerimizi bile ifade edemiyoruz" dedi.

Bolu'daki faciada çaresizliğin görüntüsü: 12'nci kattan atlamak zorunda kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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