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Bolu'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

Tem Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kamil Koç İstanbul Bolu 3. Sayfa Haberler

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