Asker uğurlama konvoyunda trafiği kilitleyenlere 114 bin lira ceza

Bolu'da asker uğurlama konvoyunda araçlarıyla yolu kapatıp trafiği aksatan 5 sürücüye toplam 114 bin lira ceza uygulandı. Konvoyda yolu kapattığı belirlenen A.B.K.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de aynı süreyle trafikten men edildi.

Olay, pazar günü saat 21.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması için konvoy oluşturan grup, araçlarını tek şeritli caddenin ortasında durdurarak yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gruptakiler, meşale yakıp askere gidecek genci omuzlarına aldı. Yüksek sesle müzik açarak dans eden grup nedeniyle trafik bir süre durdu. Yolda ilerleyemeyen sürücüler ise korna çalarak tepki gösterdi. Konvoydaki bazı kişilerin hareket halindeki araçların camlarından sarktığı da görüntülere yansıdı.

5 sürücüye toplam 114 bin lira ceza

Görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada, konvoy sırasında yolu kapatan 14 BK 131 plakalı otomobilin sürücüsünün A.B.K. olduğu belirlendi. A.B.K.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Çekiciyle otoparka götürülen otomobil ve sürücüsüne toplam 94 bin lira cezai işlem uygulandı. Konvoya katıldığı belirlenen diğer 4 otomobilin sürücüsüne de toplam 20 bin lira ceza kesildi. Böylece 5 araç ve sürücüsüne uygulanan cezanın toplamı 114 bin liraya ulaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı