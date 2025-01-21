Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Bir tarafta yas, bir tarafta kayak keyfi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında soğutma ve arama çalışmaları sürerken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.

Türkiye, güne yangın faciasıyla uyandı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında aralarında sporcularla gazetecilerin de bulunduğu 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bir tarafta yas, bir tarafta kayak keyfi

13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin de kayak yaptığı görüldü.

Bir tarafta yas, bir tarafta kayak keyfi

Yanında küle dönen Grand Kartal Otel'e ait pistler ise adeta ölüm sessizliğine büründü. Diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

Bir tarafta yas, bir tarafta kayak keyfi

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bir tarafta yas, bir tarafta kayak keyfi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstese de Fenerbahçe'den gidemiyor
img

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
img

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

burası akepenin turkyesi insanlar duygusuzlasti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde kalan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti

Gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi otel yangınında hayatını kaybetti
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.