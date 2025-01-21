Bir tarafta yas, bir tarafta kayak keyfi

Türkiye, güne yangın faciasıyla uyandı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında aralarında sporcularla gazetecilerin de bulunduğu 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin de kayak yaptığı görüldü.

Yanında küle dönen Grand Kartal Otel'e ait pistler ise adeta ölüm sessizliğine büründü. Diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.