Bolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 136 personel ve 9 helikopterle müdahale ediliyor. Bölgedeki köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, yanan bölgeler havadan görüntülendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çatacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 136 personel, 30 araç ve 9 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangına destek amacıyla çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu ana kadar yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenilirken, köylüler için henüz tahliye kararı alınmadı.

Dik arazide çalışmakta zorlanan ekipler, alevlerle mücadeleye karadan ve havadan devam ederken, köyde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının etkilediği alanlar, dronla görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, 7 oyuncusunu takımdan yolluyor

Şampiyonluğu son haftada kaybetti! 7 yıldızını kapının önüne koydu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.