Bolu'da Motosiklet Sürücülerine Akrobatik Sürüş ve Ceza

Bolu'da Motosiklet Sürücülerine Akrobatik Sürüş ve Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolunda motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan iki sürücü, polis tarafından tespit edildi. Ehliyetsiz sürücülerden birine 33 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da D-100 kara yolunda motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak kilometrelerce yol kat eden 2 sürücü, polis ekiplerince tespit edildi.

Bolu'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Plakasız motosikletleriyle yol alan gençler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, kilometrelerce bu şekilde yol aldı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ehliyetsiz sürücüye 33 bin lira ceza

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede sürücülerden E.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, abart egzoz, akrobatik sürüş ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından 33 bin 120 lira ceza kesildi. Motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Diğer sürücünün A.E.Ö. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından hakkında işlem yapılacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.