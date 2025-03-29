Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Bolu'da Mezarlıkta Yeğenini Vuran Amca Gözaltına Alındı

Bolu'da Mezarlıkta Yeğenini Vuran Amca Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Çatakören köyünde mal paylaşımı yüzünden husumetli olan amca, yeğeni Zeki Gündoğdu'yu mezarlıkta tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası amca Y.G. jandarmaya teslim oldu.

Bolu'nun Çatakören köyünde bir kişi, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan yeğenini mezarlığın önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı sonrasında Zeki Gündoğdu, mezarlığa dua etmek için gitti. Mezarlık girişinde aracını bırakan Zeki Gündoğdu, dua sonrasında aracına yöneldi. Gündoğdu aracına bindiği esnada, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan amcası Y.G. ile karşılaştı. Y.G. yanında bulunan silahla araca defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Zeki Gündoğdu olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeğenini vuran Y.G. jandarma ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemeler neticesinde Zeki Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.