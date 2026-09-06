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Engelli Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Engelli Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu
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Bolu’da kendisinden haber alınamayan duyma ve konuşma engelli yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan duyma ve konuşma engelli yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.

Olay, Bolu merkeze bağlı Merkeşler köyü Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Açıkgöz (72), dün gece saatlerinde evinde yattı. Yakınları, sabah saat 06.00 sıralarında Açıkgöz'ün yatağında olmadığını fark etti. Ev ve çevresinde yaptıkları aramada Açıkgöz'e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Duyma ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Açıkgöz'ün bulunması için ekipler, sabah saatlerinden itibaren Merkeşler köyü ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Açıkgöz, saat 17.00 sıralarında Demirciler Mahallesi'ndeki evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki alanda, yorgun düşmüş ve hareketsiz şekilde yatarken ekipler tarafından bulundu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Açıkgöz, sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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