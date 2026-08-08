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Bolu'da İşçi İskele Kurarken Düştü

Bolu'da İşçi İskele Kurarken Düştü
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Bolu’da inşaatta iskele kurarken yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Bolu'da inşaatta iskele kurarken yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi'nde bulunan Karaçayır Spor Kompleksi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta iskele kurulumu yapan H.C. (21), bastığı kalasın kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. H.C.'nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Altındaki kalas kaydı"

Olay sırasında inşaatta çalışan H.C.'nin akrabası Bünyamin C., "Üçüncü iskelede altındaki kalas kaydı, yere düşüp yığıldı. Ambulansı aradık. Kafasında baret vardı. Allah'tan kanama görmedik. İskele kuruyorduk" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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