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Bolu'da Gürcü Çalışanlar Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü

Bolu'da Gürcü Çalışanlar Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Gürcistan uyruklu M.T. ve A.B. arasında çıkan tartışmada, M.T. eline aldığı bıçakla A.B.'yi yaraladı. Ağır yaralanan A.B., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Gürcistan uyruklu iki vatandaş kaldıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Şahıslardan biri eline aldığı bıçakla, arkadaşını öldürdü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Güveytepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede tarlalarda işçi olarak çalışmak üzere M.T. (20) ile A.B. (32) Güveytepe köyüne yerleşti. Köyde iş yaptıkları bir kişinin evinde kalan ikili birlikte yaşamaya başladı. Gece saatlerinde M.T. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışmada M.T. eline aldığı bıçakla, A.B'yi yaraladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan A.B. ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B., ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B., hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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