TEM Otoyolu'nda 3 kişinin can verdiği feci kaza kamerada

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde 8 Mart Cuma günü saat 18.45 sıralarında İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tofaş marka otomobilin süratli hız yaparak geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı görüldü.