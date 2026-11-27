Bolu'da polis ekiplerinin Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı trafik ve asayiş denetiminde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ise 40 bin lira para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde oluşturulan uygulama noktasında İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Denetim kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Yabancı uyruklu kişilerin de kimlik ve ülkeye giriş durumları kontrol edilirken araçlar, trafik ekipleri tarafından evrak ve teknik yeterlilik açısından incelendi. Kurallara uymadığı ve eksiklikleri bulunduğu belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi

Uygulama sırasında 14 MA 2141 plakalı hafif ticari araç da durduruldu. Yapılan kontrollerde, yabancı uyruklu sürücünün ehliyetinin olmadığı, araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişinin ise ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulanırken, yolcu konumundaki yabancı uyruklu kişi gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı