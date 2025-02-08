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Bolu'da Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Bolu'da iki genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayetin nedeni ise şarj aleti meselesi olarak belirlendi.

Bolu'da geçtiğimiz gün iki kişi genç arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Cinayetin sebebinin ise 'şarj aleti' olduğu öğrenildi.

Olay, 5 Şubat tarihinde saat 22.15'te Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln ve H.S.(20) sokak arasında karşılaştılar. Enes Mohammed Khalafaln, H.S.'ye verdiği şarj aletini istedi. H.S. ise şarj aletini vermeyeceğini dile getirdi. Sokak ortasında birbirini darp eden ikili bir süre sonra ayrıldı. H.S. yakında bulunan evine çıkarak bıçak aldı. H.S. evden aldığı bıçakla tekrar sokağa çıkarak Enes Mohammed'i bıçakladı. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mohammed Khalafaln tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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