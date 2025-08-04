Bolu'da Apartmanda Yangın: İki Kişi Kurtarıldı

Bolu'da Apartmanda Yangın: İki Kişi Kurtarıldı
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Bolu'da beş katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanlar arasından 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

Bolu'da 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının dumanları apartmanı sararken, apartmanın 5'inci katında bulunan 1'i çocuk 2 kişi dumanlar arasından kurtarıldı.

Yangın, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1.katında bulunan dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odanın tamamına yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dumanları tüm apartmanı sardı. Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Dumanların sardığı apartmanın 5'inci katında bulunan 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişinin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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