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Bolu'da Alzheimer Hastası 79 Yaşındaki Mustafa Aslan İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'da Alzheimer Hastası 79 Yaşındaki Mustafa Aslan İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, köy ve çevresinde sürdürülen çalışmalarla Aslan'ı bulmaya çalışıyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 79 yaşında alzheimer hastası Mustafa Aslan'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) dün öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD 5 personel 2 araç, Gerede jandarması 12 personel, 4 araç, UMKE 4 personel, 1 araç, Bolu Acil Arama Kurtarma 5 personel ve 1 araç ile arama çalışmalarına başladı. AFAD başkanlığından gelen bir gece görüşlü dron ilede çalışmalar gece boyu sürdü. Ekiplerin, köy ve çevresinde arama çalışması devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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