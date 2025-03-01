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Bolu-Abant Yolunda Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Bolu-Abant Yolunda Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: Baba ve Oğlu Yaralandı
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Bolu-Abant yolu Ömerler Köyü mevkisinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda baba ve oğlu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu- Abant yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Bolu- Abant yolu Ömerler Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 14 EV 125 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 81 ADK 870 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan baba ve oğlu İ.Ö. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken bölgede trafik kısa süreli aksadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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