Bolsonaro, Darbe Girişimi Suçlamasıyla Hakim Karşısına Çıktı

Bolsonaro, Darbe Girişimi Suçlamasıyla Hakim Karşısına Çıktı
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Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ifadede bulundu. Bolsonaro, suçlamaları reddetti ve darbeyi asla düşünmediğini savundu.

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde ifade veren Bolsonaro, hakkındaki suçlamaları reddetti. Yargıç Alexandre de Moraes hakkındaki suçlamaların doğru olup olmadığını sorduğunda Bolsonaro, "Hayır" yanıtını verdi. Bolsonaro, "Hiçbir zaman bir darbeden söz edilmedi. Darbe iğrenç bir şeydir. Brezilya böyle bir deneyim yaşayamazdı. ve benim hükümetimde hiçbir zaman darbe ihtimali bile olmadı" dedi.

Bolsonaro'nun yanı sıra kendisine yakın 7 isim de aynı davada hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan isimler arasında Bolsonaro'nun eski yardımcısı ve Savunma Bakanı Walter Braga Netto, eski bakanlar Anderson Torres ve Augusto Heleno ile eski yardımcısı Mauro Cid bulunuyor. Davada, Bolsonaro dahil toplam 34 sanık bulunuyor.

Sanıklar, darbeye teşebbüs, silahlı suç örgütüne dahil olma, demokratik hukukun üstünlüğünü şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, tescilli mirasa ağır zarar verme ve bozma suçlarından yargılanıyor.

Bolsonaro, darbe suçlamasından mahkum edilmesi halinde 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Bolsonaro, buna ek olarak diğer suçlardan da mahkum edilmesi halinde onlarca yıl hapis yatabilir.

Bolsonaro destekçileri kongre binasını basmıştı

Brezilya'da 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı. Seçimlerde hile olduğu iddiasıyla günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapan Bolsonaro destekçileri, silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahalede bulunmaya çağırmıştı. Bolsonaro destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te polis bariyerlerini aşıp Ulusal Kongre Binası, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı'na baskın düzenlemiş ve zarar vermişti. Olayları kışkırttığı iddia edilen Bolsonaro ve beraberindeki onlarca kişi ise darbe girişimi planlamakla suçlanmıştı. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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