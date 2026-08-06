Kuaförden Kahramanlık: Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı

Ankara'da soluk borusuna yabancı cisim kaçan kadını 'Heimlich' manevrası uygulayarak kurtaran kuaför, "Tanımadığım birinin boğazına bir şey kaçtığını gördüm. El kol hareketleriyle bir şey anlatmaya çalışıyordu. İlk denemede başarılı olamadım, üçüncü denememde başarılı oldum" dedi.

Olay, dün akşam Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir kuaförde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boğazına bir cisim kaçan kadın, çevredeki vatandaşlardan el hareketleriyle yardım istedi. Kadının nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Hasretcan Bolat, Heimlich manevrası ile cismin boğazından çıkmasını sağladı.

"İlk başta kadın nefes alamıyordu"

Yaşananları anlatan Hasretcan Bolat, "Tanımadığım birinin boğazına bir şey kaçtığını gördüm. Kavga var sandım ilk başta. Kadının nefes alamadığını gördüm, müdahale ettim. Eğitimini almamıştım ama arada sırada videolarını izliyordum. O an çok heyecanlandım. Bunu yapabileceğimi düşünüyordum ama başardığım için mutlu oldum. Bence herkesin bu tür şeyleri öğrenmesi gerekiyor. İlk kez birinde denedim bu hareketi. Her şeyin olabileceğini düşündüm o sırada. İlk denemede başarılı olamadım, üçüncü denememde başarılı oldum. Daha sonra esnaf arkadaşlar yardıma geldi, su verdiler. İlk başta kadın nefes alamıyordu. El kol hareketleriyle bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. 3 dakikaya yakın sürdü müdahale etmem. Daha sonra rahatladığını söyledi ve teşekkür etti. Bence okullarda bunun eğitimi verilmeli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı