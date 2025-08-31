Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi'nde dışarıdan düğün organizasyonlarına açılan bir restoranda yaşanan vahşete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş'un silahla vurarak öldürdüğü 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i telefonunda kayıtlı canlı konumunu takip ederek bulduğu iddia edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan ve dışarıdan düğün organizasyonlarına açılan bir restoranda yaşanan olay gündem yarattı.

ÜNİVERSİTEDE VAHŞET

24 suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, restoranda düğün organizasyonları veren şirkette çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

AYRILIĞA RAĞMEN PEŞİNİ BIRAKMADI

Kamuoyunda infiale neden olan olayda iddiaya göre 15 yaşındaki Hilal Özdemir, bir süre önce sevgilisi olduğu öne sürülen Kurtuluş'tan ayrıldı ancak genç adam peşini bırakmadı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

CANLI KONUMUNDAN BULMUŞ

Ekran Haber'in haberine göre Ayberk Kurtuluş, Hilal Özdemir'in telefonunda kayıtlı canlı konumunu takip ederek yanına gitti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

SİLAHLA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Çıkan tartışmada Kurtuluş kız çocuğunu ruhsatlı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından saldırgan aynı silahla intihar etti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

24 SUÇ KAYDI VAR

Üniversite öğrencisi olmadığı belirlenen, 24 suç kaydı bulunan ve belinde silah taşıyan Ayberk K.'nın nasıl elini kolunu sallayarak üniversiteye girdiği tartışma yarattı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

REKTÖR NACİ İNCİ'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Üniversitede okuyan çok sayıda öğrenci, bu şahsın okullarına nasıl girdiğini merak ettiklerini söylerken, yaşanan bu olayın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den tatmin edici bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

REŞİT OLMAYAN BİR ÇOCUĞU NASIL ÇALIŞTIRDILAR?

Öte yandan üniversite içindeki restoranda düğün organizasyonunu gerçekleştiren firmanın reşit olmayan bir kız çocuğunu nasıl çalıştırdığı konusu da sosyal medyada en çok tartışılan başlıklar arasına girdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI ÖĞRENCİLERİ TATMİN ETMEDİ

Türkiye'nin gözde üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan vahşetin ardından yaptığı açıklamada "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN"

X platformundan konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan öğrenciler, açıklamanın kendilerini rahatlatmadığını belirterek, yeni eğitim dönemi öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve yaşanan vahşetle ilgili sorumluluğu bulunan herkesin soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan tarihi bir çağrı yapacak
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evinde yangın çıktı

500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evi yandı
Taksim'de bir şahıs, 8 trans birey tarafından sopalarla dövüldü

8 trans birey sopalarla kovaladıkları adamı öldüresiye dövdü
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Ünlü mekanın sahibine suikast girişimi: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar

Ünlü iş insanına silahlı saldırı: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
AK Partili Tayyar'dan emlak rayiç bedellerindeki artışa tepki: Çatışmalar tırmanacak

AK Partili Şamil Tayyar ekonomi yönetimini açık açık uyardı
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi

Kılıçdaroğlu, 15 gün kala Kurultay için kararını verdi
Kızı Zeynep'i öldüren anneye indirimli cezanın gerekçesi: Şiddet görme tehlikesi vardı

Kızını boğarak öldüren anneye indirimli ceza! Nedeni açıklandı
Batman'da engelli asansörü faciası: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Engelli asansörü yere çakıldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in en büyük gazetesi için yazdı: Barış ve adalet için ortak yol

Erdoğan Çin'in en büyük gazetesine yazdı! Bir konuya dikkat çekti
İlk galibiyet geldi! Karagümrük'ten stadı 90+3'te sessizliğe büründüren gol

90+3'te stadı sessizliğe büründüren gol! İlk galibiyet geldi
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Ne hayallerle gelmişti! Galatasaray'da ayrılık

Ne hayallerle gelmişti! Galatasaray'da ayrılık
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
Mısır'da tren kazası: 3 ölü, 103 yaralı

Tren raydan çıktı: 3 ölü, 103 yaralı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarızch4t2bhwm:

kamalizim inancına göre yetiştirilmiş bir nesilden bu beklenir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfuat lui:

15 yaşında kızın 20 yaşında bir erkekle sevgili olması ayrı bir incelenmesi gereken vaka. bu kızın annesi babası bilmiyor mu? şikayetçi olmamışlar mı? bu adamın reşit olmayan bir kızın peşinde ne işi var? çok mu normal geliyor yoksa bu söylediklerim topluma? adam 24 suç kaydıyla işe mi girmiş? adli sicil kaydı istememişler mi? üniversiteye silahla nasıl girmiş? silahı nereden temin etmiş? bu tür suç makinelerinden dışarıda kaç tane var? kaç kızımızın hayatını zehir edecek bu suç makineleri?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Manay:

Adalet 24 kere kaybolmuş 25. de aranıyor mu demeliyiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne'de kuraklık alarmı! Tunca Nehri'ni otlar kapladı

Bir şehrimizde durum hiç iyi değil: İlk kez böyle görüyorum
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.