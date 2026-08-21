Bodrum ve Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Marmaris'te minibüsle kaçak göçmen sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri minibüse bindirdiği belirlenen Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Bodrum'da Bölgeden göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda S.K., B.Ç., Ü.D. ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İki ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte göçmen kaçakçılığına yönelik 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı