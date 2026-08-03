Bodrum katta çıkan yangın korkuttu

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartman dairesinin bodrum katında henüz sebebi bilinmeyen şekilde yangın meydana geldi. 6 vatandaş dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, gecenin geç saatlerinde meydana gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın sırasında çevrede bulunan çok sayıda mahalle sakini yaşanan paniğin ardından sokağa çıktı. Yangından etkilenen 3 çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ayakta tedavi edildi. Daire ise kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı