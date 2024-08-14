Üye Girişi
Haberler

Bodrum'dan Van'a giden otobüs şarampole yuvarlandı, 22 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 22 kişi yaralanırken, bazı yolcular şoförün uyumasının kazaya neden olduğunu iddia etti.

Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 22 kişi yaralanırken bazı yolcular şoförünün uyduğunu, kazanın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kaza sabah 05.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ İlçesi Doğanlar Mahallesi sınırları Doğanlarde yaşandı.

Ş.C. yönetimindeki Bordum-Van seferini yapan 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun sağında şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre yan yatarak şarampole yuvarlanan otobüste bulunan 36 yolcudan 21 yolcu ile 1 muavin yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan V.K. (61) ve M.Ö. (25) isimli yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yara almadan kurtulan yolcular bölgede kendileri için başka bir otobüsün gelmesini beklerken bazı yolcular otobüs şoförünün uyuması nedeniyle yaşandığını iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akçadağ malatya 3-sayfa Bodrum Van Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 14 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MasterChef Mıhlama tarifi! En güzel Mıhlama tarifi! Mıhlama tarifi nasıl yapılır? Mıhlama için malzemeler! 14 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı?
title