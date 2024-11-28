Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "ağaç rölöve paftası"na göre korunması ve taşınması gereken 40 ağacın kesildiğini belirledi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıkarken; alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü.

SUAVİ'YE 'ÇAV BELLA'LI TEPKİ

Bodrum'da villa inşaatı için kesilen ağaçlarla ilgili tepkiler sürerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, durumu protesto etmek amacıyla, ünlü İtalyan halk şarkısı Çav Bella'yı Suavi için yorumladı.

Arzen, TBMM Genel Kurulu'nda Suavi'nin çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Parkı'nda 3 ağacın kesilmesi mi, yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç olmak mı? Sanatçı Suavi'nin trajik hikayesi aklımıza bir İtalyan halk şarkısını getirdi"

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ünlü sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatarak durum tespiti yaptı. Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlendi. İncelemede ayrıca "ağaç rölöve paftasında" belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı, parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı tespit edildi. Yine projeye göre 50 santimetrelik taş olarak planlanan duvarların, tuğlayla inşa edildiği, tuğla duvarların üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı kayda geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, arazinin imar hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi'ne resmi uyarı yazısı gönderdi. Yetkililer, projeye aykırı uygulamaların sorumlularıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. Yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Suavi, "İşte bu yalan kampanyasını tetikleyen %100 kaçak o 3 katlı yapı ve Belediyenin mahkeme kararıyla ilk yıkım uygulaması. İmar affı diye mantar gibi bittiniz her yerde ve sonra legal iş yapanlara kumpas kurmak öyle mi? Yalan habercilik iğrenç ve seviyesiz bir uygulamadır. Basın etiğiniz, kişiliğiniz ve haysiyetiniz varsa itham ermeden önce muhataplarına, yani bana, müteahhite bir sorun. İkna olmazsanız da gereğini o zaman yapın. Ama bizim cephemizden hepsinin kanıtı da yanıtı da var" ifadelerini kullandı. Suavi ayrıca "Son olarak; ben o araziyi 2000 yılında satın aldım, yeni değil. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu. İmar, 2016-17 gibi geçmiş, haberimiz de yoktu. İnşaat kararımız ise 2 yıllık. Biz orada yaz kış 15 yıl yaşadık. Kızım orda doğdu. Ağaçlar da bizim. Gönül hatırlattı. Bu evler %50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz. Yani; istisna bir durum yok. Süreç sonu oradaki yaşantımız devamlı olmasa da sürecektir. Dedim ya kızımın doğduğu yer orasıdır ve toprağı ile bağı kopmayacaktır" diye yazdı.