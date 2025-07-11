Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yahşi Mahallesinde G.A. isimli şahsın ikametinde ve L.Y. isimli şahsın işletip ikamet ettiği otelde dün Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada 410 gr. skunk maddesi, 3 fişek içerisinde 6 gr. metamfetamin maddesi, 45 adet extacy hap, 1 adet sentetik ecza hap, 10x20 cm. ebadında peçeteye emdirilmiş 110 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili G.A. ve L.Y. ile 1 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA