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Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iş insanı Mehmet Alper Emiroğlu hastanede yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan bir kamyon, karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen iki araca böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Alper Emiroğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mumcular - Güvercinlik yolunda meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen kamyon, karşı yönden gelen 2 ayrı otomobile çarptı. Otomobillerden 1'i yol kenarına savrulurken diğer otomobil şarampole düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır şekilde yaralanan otomobil sürücüsü iş insanı Mehmet Alper Emiroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - 3.Sayfa
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