Haberler

Bodrum’da Scooter ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Bodrum’da Scooter ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde scooter ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralıların durumları iyi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde scooter ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bodurm ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.U. yönetimindeki scooter ile E.B.K. idaresindeki 48 ALH 365 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü, scooter sürücü ve scooter arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Scooter sürücüsü A.U. ve yolcu V.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görütülerde motosiklet ile scooterın çarpışma anı ve yola savrulmaları yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı

Dünyanın takip ettiği zirvede Şara'dan sürpriz Türkiye mesajı
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen şoku

Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.